Режиссер «Терминатора» работает над новым проектом по киновселенной

Недавно вышло аниме, основанное на «Терминаторе», и Кэмерон отметил, что оно выглядит весьма интересно. Ему нравится следить за проектами, основанными на его историях, даже если они создаются не им самим, как, например, «Терминатор: Битва за будущее».