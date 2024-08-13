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Режиссер «Терминатора» работает над новым проектом по киновселенной

Джеймс Кэмерон намекнул на продолжение франшизы
Кадр из фильма «Терминатор: Да придёт спаситель»
Кадр из фильма «Терминатор: Да придёт спаситель»Источник: Legion-Media.ru

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон сообщил о своей работе над новым проектом во вселенной «Терминатора». О картине он рассказал в интервью журналу The Hollywood Reporter.

Недавно вышло аниме, основанное на «Терминаторе», и Кэмерон отметил, что оно выглядит весьма интересно. Ему нравится следить за проектами, основанными на его историях, даже если они создаются не им самим, как, например, «Терминатор: Битва за будущее».

Кроме того, Кэмерон подтвердил, что разрабатывает свой собственный проект по «Терминатору», однако не уточнил, будет ли это сериал или фильм. В настоящее время подробности остаются под завесой тайны.

Первый фильм «Терминатор» был выпущен Кэмероном в 1984 году, в нем сыграли Арнольд ШварценеггерМайкл Бьен и Линда Хэмилтон.

Даже вещи из фильмов Кэмерона становятся реликвиями. Так, недавно легендарную дверь, на которой спаслась Роза из «Титаника», продали на аукционе.