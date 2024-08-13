У Артура Смольянинова нашли долги в России

Всего долг звезды «Калашникова» составляет 117 тыс. рублей. Последний штраф актер получил 26 июля нынешнего года, несмотря на то, что сам Смольянинов сейчас находится не в России. Тогда камеры зафиксировали превышение скорости, когда машина ехала в сторону Москвы по Новорижскому шоссе.