Режиссера Вырыпаева заочно приговорили к 7,5 года колонии

Иван Вырыпаев — бывший руководитель театра «Практика», автор фильмов «Кислород», «Эйфория», сборника новелл «Танец Дели», основатель продюсерской компании WEDA в Польше. В мае 2022 года режиссер объявил, что отказался от гражданства РФ и получил польский паспорт. Сейчас он живет не в России.