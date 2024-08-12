Боярская, Учитель и Аксенова вошли в состав жюри кинофестиваля

В программе короткометражного кино будут вручены награды за «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшую режиссуру», «Лучшую операторскую работу» и «Лучший анимационный фильм», спецприз жюри и приз от партнера фестиваля — журнала «Искусство кино».