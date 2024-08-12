Боярская, Учитель и Аксенова вошли в состав жюри кинофестиваля

Организаторы фестиваля короткометражного и полнометражного дебютного кино «Короче», который пройдет с 20 по 25 августа в Калининграде, представили жюри грядущего смотра.
Секцию полнометражного дебютного кино будут оценивать актриса Елизавета Боярская, актер Александр Робак и режиссер Александр Котт. Возглавит жюри режиссер и продюсер Алексей Учитель.
В жюри программы короткометражного кино вошли актриса Любовь Аксенова и актер Артем Ткаченко, а также режиссер Петр Тодоровский-мл. Председателем жюри выступит продюсер, режиссер и шоураннер Сергей Кальварский.
Жюри полнометражных дебютных картин определит обладателя Гран-при в своей секции и вручит два специальных приза. Свой приз также вручит партнер фестиваля телеканал «Россия 1».
В программе короткометражного кино будут вручены награды за «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшую режиссуру», «Лучшую операторскую работу» и «Лучший анимационный фильм», спецприз жюри и приз от партнера фестиваля — журнала «Искусство кино».
XII фестиваль «Короче» пройдет с 20 по 25 августа в Калининграде. Фильмом открытия станет новый фильм Романа Михайлова «Жар-птица».