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Народный артист России раскритиковал Олимпиаду в Париже

Сергей Никоненко заявил, что прошедшие во Франции игры не имеют никакого отношения к спорту
Сергей Никоненко
Сергей НиконенкоИсточник: Legion-Media.ru

Президент Гильдии актеров кино и народный артист России Сергей Никоненко жестко раскритиковал Олимпиаду-2024. Интервью с ним публикует издание «Абзац».

По словам артиста, Олимпийские игры, прошедшие в Париже, не имеют никакого отношения к спорту.

«Когда мужик избивает женщину на ринге, а за это дают олимпийское золото, это для меня катастрофа. Когда я об этом узнал, подумал об организаторах: какие же сволочи! Это не имеет никакого отношения к спорту! Пропади она пропадом, эта Олимпиада», — заявил Никоненко.

Напомним, ранее возмутивший зрителей Олимпиады актер извинился.