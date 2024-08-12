Народный артист России раскритиковал Олимпиаду в Париже

Президент Гильдии актеров кино и народный артист России Сергей Никоненко жестко раскритиковал Олимпиаду-2024. Интервью с ним публикует издание «Абзац».
По словам артиста, Олимпийские игры, прошедшие в Париже, не имеют никакого отношения к спорту.
«Когда мужик избивает женщину на ринге, а за это дают олимпийское золото, это для меня катастрофа. Когда я об этом узнал, подумал об организаторах: какие же сволочи! Это не имеет никакого отношения к спорту! Пропади она пропадом, эта Олимпиада», — заявил Никоненко.
Напомним, ранее возмутивший зрителей Олимпиады актер извинился.