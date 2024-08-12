Дженнифер Лопез посвятила трогательный пост Робину Уильямсу

Певица и актриса Дженнифер Лопез посвятила трогательный пост актеру Робину Уильямсу в десятилетнюю годовщину его смерти. В соцсети она поделилась отрывком из фильма 1996 года «Джек», в котором они исполнили главные роли.
В отрывке героиня фильма мисс Маркес (в исполнении Дженнифер Лопез) приветствует в классе Джека Пауэлла (его сыграл Робин Уильямс). Актер исполнил роль десятилетнего мальчика, страдающего заболеванием, из-за которого он выглядел значительно старше своего возраста.
«У всех нас гораздо больше общего, чем вы думаете…» — подписала клип Лопез.
В день смерти актера трогательным постом также поделился его сын, 41-летний Зак Уильямс. Он поделился фотографией отца в роли Морка из популярного комедийного сериала «Морк и Минди», который выходил на рубеже 1970-х и 1980-х годов.
«Папа, трудно поверить, что прошло десять лет. Сегодня я размышляю о той огромной любви, которую ты разделил со всеми нами — семьей, друзьями и всеми, кого ты встречал. Ты продолжаешь вдохновлять меня каждый божий день делать все, что в моих силах, чтобы помочь создать более сплоченный и любящий мир для нашей семьи. Люблю тебя вечно», — написал сын Робина Уильямса.
Актер был четырежды номинирован на премию «Оскар» и получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в 1998 году за фильм «Умница Уилл Хантинг». Он также получил две премии «Эмми» и пять премий «Золотой глобус».
Робин Уильямс ушел из жизни 11 августа 2014 года в возрасте 63 лет. Он оставил неизгладимый след в сердцах миллионов поклонников по всему миру благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Умница Уилл Хантинг», «Общество мертвых поэтов», «Аладдин», «Миссис Даутфайр», «Джуманджи» и многих других.
Прах Робина Уильямса развеяли над заливом Сан-Франциско, как он и завещал. Через два года после смерти актера в журнале Neurology появилось эссе его вдовы Сьюзан Шнайдер, в котором она рассказала о патологии, обнаруженной у актера после вскрытия, — деменции с тельцами Леви. Ее часто ошибочно принимают за болезнь Паркинсона, но ее симптомы гораздо чаще вызывают потерю памяти, паранойю и бред. Талант и обаяние Робина Уильямса продолжают вдохновлять и удивлять многие поколения зрителей.
Ранее Лиза Якуб вспомнила о совместной работе с актером на площадке комедии «Миссис Даутфайр».