Дженнифер Лопез посвятила трогательный пост Робину Уильямсу

«Папа, трудно поверить, что прошло десять лет. Сегодня я размышляю о той огромной любви, которую ты разделил со всеми нами — семьей, друзьями и всеми, кого ты встречал. Ты продолжаешь вдохновлять меня каждый божий день делать все, что в моих силах, чтобы помочь создать более сплоченный и любящий мир для нашей семьи. Люблю тебя вечно», — написал сын Робина Уильямса.