Андрей Мерзликин рассказал, как поступил во ВГИК без экзаменов

«Первого сентября я пришел просто посмотреть: а кто попал, кто эти люди, почему выбрали именно их. Знаете, как интересно: вот идет поток из тысячи людей, а потом сидят 20 человек отобранных. Очень интересно. Я зашел в аудиторию, рассматривал людей и пытался понять: “А почему его? Почему ее?”» — вспомнил звезда фильма «Бумер».