Андрей Мерзликин рассказал, как поступил во ВГИК без экзаменов

Андрей Мерзликин стал гостем нового выпуска «Шоу Воли». Ведущий Павел Воля вспомнил, что у актера есть интересная и странная история с поступлением в театральный институт. Мерзликин признался, что эта история для него удивительная, ведь до этого он не подозревал, что может быть авантюрным человеком.
Актеру очень хотелось поступить во ВГИК, но он не прошел вступительные экзамены. Тогда Мерзликин решил прийти первого сентября и просто посмотреть на тех, кого все-таки зачислили. Ему было интересно понять, чем те молодые люди отличались от него.
«Первого сентября я пришел просто посмотреть: а кто попал, кто эти люди, почему выбрали именно их. Знаете, как интересно: вот идет поток из тысячи людей, а потом сидят 20 человек отобранных. Очень интересно. Я зашел в аудиторию, рассматривал людей и пытался понять: “А почему его? Почему ее?”» — вспомнил звезда фильма «Бумер».
Так, он посещал занятия на протяжении месяца. А потом пришел декан, чтобы познакомиться со старостой группы. Эту должность занимал Мерзликин. Тогда-то и выяснилось, что он самовольно посещает театральный институт и не является студентом.
«Так выскочил мой стыд и позор, потому что, конечно же, так делать нельзя. Я услышал об этом… И продолжил учиться дальше», — отметил артист.
Интересно, что в это время он параллельно учился в другом университете на экономиста. Но Мерзликин договорился с деканом экономического факультета о том, что будет пропускать занятия ради посещения ВГИКа.
«Он сказал: “Я все время хотел поступить. У меня это не получилось. Давай-ка ты попробуй, а я тебя прикрою у нас в экономическом институте”», — вспомнил актер.
Во ВГИКе же за него вступился мастер курса Евгений Киндинов, сказав, что в актерской профессии люди с такими качествами нужны.
«Оставил меня вольнослушателем. Потом, через год, бывает, кого-то отчислят. И я так попал на одно из бесплатных мест», — заключил Мерзликин.
Сегодня Андрей Мерзликин — один из востребованных актеров российского кино. Зрители знают его по таким проектам, как «Убойная сила», «Брестская крепость», «Годунов», «Нахимовцы», «Библиотекарь» и многим другим.