Софью Эрнст раскритиковали за образ с белыми бровями

Софья Эрнст вышла на связь с поклонниками, чтобы рассказать о своем проекте «Исток». Она объяснила, почему решила дать такое название изданию о культуре, и какие ассоциации у нее вызывает это слово.
В ролике Эрнст появилась в светлом наряде свободного кроя. Актриса также отказалась от макияжа и прически. За такой внешний вид звезду «Содержанок» раскритиковали в сети.
«Выбеленные брови напоминают альбиноса», «Какая-то Чистякова-Ионова на минималках», «Мода на Глюк’Ozу», — писали подписчики.
Впрочем, обычно поклонники восхищаются образами актрисы и отмечают ее женственность и утонченность. Недавно Эрнст показала результаты новой фотосессии в древнерусском стиле и получила множество комплиментов.
Напомним, Софья Эрнст — российская актриса, знакомая зрителям по сериалу «Содержанки» и картине «Союз спасения». Также она является женой Константина Эрнста, генерального директора «Первого канала». Пара воспитывает троих детей — дочек Эрику и Киру, а также сына Льва.