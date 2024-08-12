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Звезда «Кадетства» заявил, что жена не ревнует его из-за откровенных съемок

Александр Головин признался, что у него нет табу в работе
Александр Головин и Александра Попова
Александр Головин и Александра Попова

Александр Головин признался, что соглашается сниматься в любых проектах с интересным сценарием. Для 35-летнего актера нет табу в работе, поэтому он может появиться и в постельных сценах. По словам звезды сериала «Кадетство», супруга ничего против этого не имеет, так как сама работает в кино и с пониманием относится к таким моментам в профессии.

«Я соглашаюсь на постельные сцены. И сразу скажу — супруга не ревнует. Тут главное, чтобы был хороший проект, а такие сцены имели бы ключевое значение. Это абсолютно рабочие моменты», — заявил Головин в интервью изданию «Телезритель».

А вот свою жену он будет ревновать, если она снимается в постельной сцене. Поэтому Александра Попова не соглашается работать в таких проектах.

«Супруга об этом знает и сама старается избирательно подходить к проектам, не соглашается на проходные сериалы с обнаженными сценами. Что же касается поцелуев с партнерами, это все-таки наша работа, к подобным вещам мы оба подходим с пониманием», — говорил ранее актер.

Напомним, Александр Головин познакомился с Александрой Поповой на съемках. В прошлом году актеры сыграли свадьбу.

Ранее Александр Головин рассказал о готовности сняться в продолжении сериала «Кадетство».