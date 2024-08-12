Звезда «Кадетства» заявил, что жена не ревнует его из-за откровенных съемок

Александр Головин признался, что соглашается сниматься в любых проектах с интересным сценарием. Для 35-летнего актера нет табу в работе, поэтому он может появиться и в постельных сценах. По словам звезды сериала «Кадетство», супруга ничего против этого не имеет, так как сама работает в кино и с пониманием относится к таким моментам в профессии.