Любовь Аксенова внесла в свой райдер Янковского и Жизневского

Любовь Аксенова недавно презентовала сериал «Преступление и наказание», в котором она сыграла Дуню Раскольникову. Во время пресс-конференции актриса пошутила, что часто снимается с Иваном Янковским и Тихоном Жизневским, поэтому внесла их в свой райдер.
«Вы сказали про райдеры, я вот тут включила в свой райдер, что обязательно должен быть Тихон, Ваня… Это обязательно должно быть. Ваня голым должен быть», — иронично заявила Аксенова.
Сидящий рядом Янковский рассмеялся, услышав слова коллеги. Ведущий уточнил у актрисы: снимается ли она в других проектах, где нет Ивана Янковского и Тихона Жизневского. Аксенова пошутила, что сейчас работает над этим.
Напомним, в сериале «Преступление и наказание» Янковский сыграл Родиона Раскольникова, а Жизневский — Дмитрия Разумихина, лучшего друга Раскольникова. Ранее Аксенова снималась с Янковским в фильме «Ночные стражи», а с Жизневским — в картине «Майор Гром: Игра».
Кроме того, с последним они также сыграла влюбленных в клипе Басты на песню «Ты была права».