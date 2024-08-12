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Любовь Аксенова внесла в свой райдер Янковского и Жизневского

Актриса пошутила, что не будет сниматься без коллег по предыдущим проектам
Любовь Аксенова и Иван Янковский
Любовь Аксенова и Иван ЯнковскийИсточник: Legion-Media.ru

Любовь Аксенова недавно презентовала сериал «Преступление и наказание», в котором она сыграла Дуню Раскольникову. Во время пресс-конференции актриса пошутила, что часто снимается с Иваном Янковским и Тихоном Жизневским, поэтому внесла их в свой райдер.

«Вы сказали про райдеры, я вот тут включила в свой райдер, что обязательно должен быть Тихон, Ваня… Это обязательно должно быть. Ваня голым должен быть», — иронично заявила Аксенова.

Сидящий рядом Янковский рассмеялся, услышав слова коллеги. Ведущий уточнил у актрисы: снимается ли она в других проектах, где нет Ивана Янковского и Тихона Жизневского. Аксенова пошутила, что сейчас работает над этим.

Напомним, в сериале «Преступление и наказание» Янковский сыграл Родиона Раскольникова, а Жизневский — Дмитрия Разумихина, лучшего друга Раскольникова. Ранее Аксенова снималась с Янковским в фильме «Ночные стражи», а с Жизневским — в картине «Майор Гром: Игра».

Кроме того, с последним они также сыграла влюбленных в клипе Басты на песню «Ты была права».