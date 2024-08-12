Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Хью Джекман раскрыл свою диету для подготовки к съемкам «Дэдпула»

Актер употреблял по 6 тысяч калорий, готовясь к роли Росомахи
Райан Рейнольдс и Хью Джекман на съемках «Дэдпула 3» (фото: соцсети)
Райан Рейнольдс и Хью Джекман на съемках «Дэдпула 3» (фото: соцсети)

Австралийский актер, певец и продюсер Хью Джекман рассказал о диете во время подготовки к съемкам фильма «Дэдпул и Росомаха». Соответствующий момент из ток-шоу комика Джимми Фэллона приводит издание Daily Mail.

55-летний артист признался, что, помимо интенсивных тренировок, он соблюдал специальный рацион питания. По его словам, он употреблял по шесть тысяч калорий в день.

«И это не те калории, которые вам хотелось бы съесть», — объяснил он и уточнил, что в его ежедневном рационе преобладали курица, тилапия и фасоль.

Ранее стало известно, что «Дэдпул и Росомаха» собрал миллиард долларов в мировом прокате