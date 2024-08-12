Милли Бобби Браун выложила фото со съемок 5-го сезона «Очень странных дел»

События в сериале разворачиваются в 1980-е годы преимущественно в провинциальном городе Хоукинс в США, в котором начинают происходить загадочные происшествия. Проект был вдохновлен произведениями Джона Карпентера, Стивена Спилберга, Стивена Кинга, в нем также встречаются отсылки к популярным в то десятилетие лентам и видеоиграм.