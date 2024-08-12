Милли Бобби Браун выложила фото со съемок 5-го сезона «Очень странных дел»

Милли Бобби Браун («Энола Холмс») опубликовала в соцсети фото, которые, вероятно, были сделаны на съемках нового сезона «Очень странных дел». В популярном сериале 20-летняя актриса играет девочку-подростка, известную как Одиннадцатая и наделенную суперспособностями.
«11 in 5», — подписала серию фото знаменитость. Такой комментарий можно интерпретировать, как «Одиннадцатая в 5-м сезоне».
На одном из снимков Милли Бобби Браун предстала в защищающей глаза маске и со следами крови из носа. На других кадрах, скорее всего, запечатлены сотрудники съемочной группы, реквизит и декорации.
Ожидается, что пятый сезон станет финальным для сериала «Очень странные дела». Его производство было запущено в январе 2024 года. Начало съемок откладывали из-за забастовок профсоюзов сценаристов и актеров (WGA и SAG-AFTRA).
События в сериале разворачиваются в 1980-е годы преимущественно в провинциальном городе Хоукинс в США, в котором начинают происходить загадочные происшествия. Проект был вдохновлен произведениями Джона Карпентера, Стивена Спилберга, Стивена Кинга, в нем также встречаются отсылки к популярным в то десятилетие лентам и видеоиграм.
Кроме Милли Бобби Браун, в сериале снимались Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Ноа Шнапп, Гейтен Матараццо и другие.
В мае 2024 года Милли Бобби Браун тайно вышла замуж, ее избранником стал 22-летний Джейк Бон Джови, сын рок-музыканта Джона Бон Джови. По словам инсайдеров, на камерной церемонии были только родные и самые близкие люди новобрачных.