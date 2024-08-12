Трейлер дня: Галь Гадот играет злую мачеху Белоснежки

Появился первый трейлер музыкального фильма «Белоснежка». Коварную мачеху сыграла Галь Гадот, известная по франшизе «Чудо-женщина». В роли принцессы — Рэйчел Зеглер из «Вестсайдской истории».
Белоснежка рано потеряла обоих родителей и оказалась на попечении злой мачехи. Выросла девушка доброй, готовой всем помочь и очень красивой. Королева не смогла терпеть ее рядом с собой и отправила в лес, на верную гибель. Но падчерица уцелела, потому что ее приютили семеро гномов.
«Белоснежка» — игровое переосмысление знаменитого диснеевского мультфильма, который вышел в 1937 году. Ремейк тоже будет музыкальным: зрители услышат классические мелодии из оригинальной версии и новые песни. Картину поставил режиссер «500 дней лета» и «Нового Человека-паука» Марк Уэбб.
Мировая премьера фильма «Белоснежка» состоится 20 марта 2025 года.