Трейлер дня: Галь Гадот играет злую мачеху Белоснежки

Белоснежка рано потеряла обоих родителей и оказалась на попечении злой мачехи. Выросла девушка доброй, готовой всем помочь и очень красивой. Королева не смогла терпеть ее рядом с собой и отправила в лес, на верную гибель. Но падчерица уцелела, потому что ее приютили семеро гномов.