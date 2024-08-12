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Светлана Светличная отказалась лечить рак

Mash: 84-летняя артистка заявила о нежелании лечиться из-за риска ухудшения самочувствия
Светлана Светличная, 2015 год
Светлана Светличная, 2015 годИсточник: Legion-Media.ru

Заслуженна артистка РСФСР Светлана Светличная отказалась лечить онкологическое заболевание. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Биопсия показала признаки растущего и поражающего ткани злокачественного течения болезни», — говорится в сообщении. Отмечается, что в последнее время 84-летняя звезда советских фильмов страдает от сильных болей в голове, ушах и горле. Также она жалуется на слабость, у нее ухудшилось зрение.

По данным канала, артистка заявила о нежелании лечиться из-за риска ухудшения самочувствия. Ей будет назначена лекарственная терапия.

До этого сообщалось, что артистка могла попасть в психиатрическую больницу из-за опухоли в головном мозге. Отмечалось, что проводить операцию по ее удалению опасно из-за возраста Светличной.