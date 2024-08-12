Светлана Светличная отказалась лечить рак

«Биопсия показала признаки растущего и поражающего ткани злокачественного течения болезни», — говорится в сообщении. Отмечается, что в последнее время 84-летняя звезда советских фильмов страдает от сильных болей в голове, ушах и горле. Также она жалуется на слабость, у нее ухудшилось зрение.