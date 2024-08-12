Светлана Светличная отказалась лечить рак

Заслуженна артистка РСФСР Светлана Светличная отказалась лечить онкологическое заболевание. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«Биопсия показала признаки растущего и поражающего ткани злокачественного течения болезни», — говорится в сообщении. Отмечается, что в последнее время 84-летняя звезда советских фильмов страдает от сильных болей в голове, ушах и горле. Также она жалуется на слабость, у нее ухудшилось зрение.
По данным канала, артистка заявила о нежелании лечиться из-за риска ухудшения самочувствия. Ей будет назначена лекарственная терапия.
До этого сообщалось, что артистка могла попасть в психиатрическую больницу из-за опухоли в головном мозге. Отмечалось, что проводить операцию по ее удалению опасно из-за возраста Светличной.