«Дэдпул и Росомаха» собрал миллиард долларов в мировом прокате

Это вторая картина в этом году, чьи мировые сборы превысили $1 млрд — до этого мультфильм «Головоломка 2» заработал в прокате более $1,5 млрд. При этом в США «Дэдпул и Росомаха» стал самой кассовой картиной с рейтингом R (не рекомендовано к просмотру зрителям младше 17 лет) в истории домашнего проката. До этого лидерство в этой категории принадлежало «Страстям Христовым» (2004) с Мэлом Гибсоном и $370 млн прокатных сборов.