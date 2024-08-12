Майли Сайрус удостоилась звания самой молодой легенды Disney

Певица и актриса Майли Сайрус продолжает череду творческих успехов. В феврале этого года она впервые стала обладательницей премии «Грэмми», а 11 августа она получила звание легенды Disney. В возрасте 31 года она стала самым молодым человеком, удостоенным этой награды, сообщает Variety.
Звание легенды Disney присваивается людям, оказавшим значительное влияние на компанию. На церемонии D23 в Анахайме (штат Калифорния США) Майли Сайрус выступила перед публикой, а потом расплакалась, когда зрители приветствовали ее аплодисментами. Она рассказала, что написала две речи: одну длинную для уверенного выступления и одну короткую на случай, если испугается.
Ранее Майли Сайрус пожаловалась на тяжелое детство из-за съемок в сериале.