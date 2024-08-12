Майли Сайрус удостоилась звания самой молодой легенды Disney

Звание легенды Disney присваивается людям, оказавшим значительное влияние на компанию. На церемонии D23 в Анахайме (штат Калифорния США) Майли Сайрус выступила перед публикой, а потом расплакалась, когда зрители приветствовали ее аплодисментами. Она рассказала, что написала две речи: одну длинную для уверенного выступления и одну короткую на случай, если испугается.