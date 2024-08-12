Внучка Алека Болдуина познакомилась со своими малолетними дядями и тетями

Внучка голливудского актера Алека Болдуина познакомилась со своими семью малолетними дядями и тетями. Старшая дочь артиста Айрленд Болдуин приехала с годовалой Холланд (на фото пятая слева. — Прим. ред.) в гости к отцу и сняла семейный кадр, который разместила в личном блоге.
«Дочь наконец-то встретила всех своих тетей и дядей», — отметила фотомодель.
Болдуин состоял в браке с коллегой Ким Бейсингер. Они прожили в браке девять лет и расстались в 2002 году. Звезда признавалась в интервью, что развод был публичным, «грязным», и это отразилось на их ребенке. Несколько лет экс-супруги вели борьбу за опеку над Айрленд и не могли нормально общаться друг с другом, но позже им удалось наладить отношения.
В 2012 году артист женился на инструкторе по йоге Хиларии Томас. Она родила четверых мальчиков и двух девочек: Кармен Габриелу (2013), Рафаэля Томаса (2015), Леонардо Энджела Чарльза (2016), Ромео Алехандро Дэвида (2018), Эдуардо Пау Лукаса (2020) и Иларию Каталину Ирену (2022). А дочь пары Мария Люсия Виктория появилась в 2021 году благодаря суррогатной матери. Супруги не скрывали этот факт от поклонников, жена актера публично признавалась, что мечтала о ребенке, но не могла его выносить и перенесла несколько выкидышей, поэтому они обратились к альтернативному методу.
Старшая дочь артиста впервые стала матерью в мае 2023 года. Она родила девочку от музыканта Андре Аллена Аньоса, выступающего под псевдонимом RAC.
Ранее Алек Болдуин трогательно обратился к жене. Актер поздравил Хиларию Болдуин с их 12-й годовщиной свадьбы.