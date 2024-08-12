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Ирина Горбачева показала фото с отдыха в Турции

Актриса поделилась фото в купальнике, с десертом и маской для лица

36-летняя Ирина Горбачева поделилась фото с отдыха в Турции. Она разместила в соцсети серию снимков, сделанных на курорте.

Камера запечатлела, как актриса плавает в бассейне и демонстрирует подтянутую фигуру на пляже — позирует в слитном купальнике с разрезом в области талии. Кроме того, есть снимки, где Горбачева снимается в пенной маске для лица и с десертами.

«3 ярких дня в Турции. Ела, загорала, купалась, примеряла юбку в подсобке адидаса, еще ела и еще купалась, и еще хочу», — подписала кадры знаменитость.

Одна из подписчиц актрисы в комментариях заметила, что три дня для отдыха — это мало: «Мало 3 дня! Еще…» Другие фанаты оставили восторженные сообщения под фото.

«Ты прекрасная! И какой огонь купальник», «Все успели», «Прелесть», «Как-то все у вас по-настоящему, естественно! Суперическая женщина, актриса», «Обожаю! Человек живет эту жизнь», «Как хороша», «Какая красивая», — пишут пользователи.

Ирина Горбачева известна по ролям в драме Бориса Хлебникова «Аритмия», фильме Романа Каримова о COVID-19 «Дыхание», сериале «Чики» и не только. Она сыграла двух персонажей в предстоящей киносказке «Огниво» — воплотила образы волшебных птиц из славянской мифологии Гамаюна и Алконоста, которые встречают героев фильма в небесном саду. Премьера семейного приключенческого блокбастера запланирована 24 октября, тизер новой экранизации сказки Ханса Кристиана Андерсена вышел 10 июня.