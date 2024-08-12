Фильм «Бордерлендс» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Кинокомикс режиссера Шона Леви «Дэдпул и Росомаха», просмотр которого недоступен в кинотеатрах РФ и Белоруссии, занял второе место в рейтинге кинопроката в странах СНГ, собрав 44,7 млн рублей. Роли в фильме сыграли, в частности, Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Морена Баккарин, Эмма Коррин и другие.