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Актриса Екатерина Шпица опубликовала снимки в бикини

38-летняя российская актриса опубликовала снимки в купальнике

Российская актриса Екатерина Шпица поделилась новыми кадрами с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Так, на одном размещенном снимке 38-летняя знаменитость показала подтянутую фигуру в белом бикини, оформленном изображениями в виде пальм. При этом она примерила солнцезащитные очки с круглыми линзами и соломенную шляпу.

В то же время на другом фото Шпица запечатлена в раздельном купальнике зеленого цвета, состоявшем из бюстгальтера бандо с одной асимметричной лямкой и плавок со средней посадкой. Артистка позировала на фоне моря и заката.

«Между первым фото и вторым прошло, вернее, пролетело стремительно 28 дней! Первое сделано в середине июля на пляже на Мальдивах, второе — позавчера на яхте в Сочи. А между этим точками на оси временных координат было уже столько всего! И отдыха, и работы», — поделилась актриса.

Ранее Екатерина Шпица показала новые снимки с отдыха на Мальдивах.