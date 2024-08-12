Актриса Екатерина Шпица опубликовала снимки в бикини

Российская актриса Екатерина Шпица поделилась новыми кадрами с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.
Так, на одном размещенном снимке 38-летняя знаменитость показала подтянутую фигуру в белом бикини, оформленном изображениями в виде пальм. При этом она примерила солнцезащитные очки с круглыми линзами и соломенную шляпу.
В то же время на другом фото Шпица запечатлена в раздельном купальнике зеленого цвета, состоявшем из бюстгальтера бандо с одной асимметричной лямкой и плавок со средней посадкой. Артистка позировала на фоне моря и заката.
«Между первым фото и вторым прошло, вернее, пролетело стремительно 28 дней! Первое сделано в середине июля на пляже на Мальдивах, второе — позавчера на яхте в Сочи. А между этим точками на оси временных координат было уже столько всего! И отдыха, и работы», — поделилась актриса.
Ранее Екатерина Шпица показала новые снимки с отдыха на Мальдивах.