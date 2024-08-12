Актриса Екатерина Шпица опубликовала снимки в бикини

«Между первым фото и вторым прошло, вернее, пролетело стремительно 28 дней! Первое сделано в середине июля на пляже на Мальдивах, второе — позавчера на яхте в Сочи. А между этим точками на оси временных координат было уже столько всего! И отдыха, и работы», — поделилась актриса.