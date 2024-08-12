Немоляева прокомментировала слухи о черном списке «Мосфильма»

В конце июля Садальский рассказал о черном списке, якобы существовавшем на киностудии «Мосфильм» во времена СССР. В частности, рассказывал он, в списке фигурировала и на тот момент будущая народная артистка СССР Инна Чурикова. Она, по словам Садальского, исчезла из списка, когда вышла замуж за «социально значимого» режиссера Глеба Панфилова.