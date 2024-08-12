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Немоляева прокомментировала слухи о черном списке «Мосфильма»

Актриса назвала эту информацию фантазиями Станислава Садальского
Светлана Немоляева
Светлана НемоляеваИсточник: PersonaStars

Актриса Светлана Немоляева ответила на заявление Станислава Садальского о существовании черного списка на «Мосфильме». Ее слова передает издание «Абзац».

Она назвала шоумена большим фантазером. По словам звезды «Служебного романа», она никогда не слышала ни о чем подобном, хотя провела на «Мосфильме» все свое детство и юность.

«Предполагаю, что ходили какие-то разговоры между режиссерами — кого надо брать, кого не надо брать. Я считаю, что слова о наличии черного списка — фантазии Садальского», — заявила знаменитость.

В конце июля Садальский рассказал о черном списке, якобы существовавшем на киностудии «Мосфильм» во времена СССР. В частности, рассказывал он, в списке фигурировала и на тот момент будущая народная артистка СССР Инна Чурикова. Она, по словам Садальского, исчезла из списка, когда вышла замуж за «социально значимого» режиссера Глеба Панфилова.

«Сегодня кого захочет продюсер (даже кухарку), того и снимает. Но бездари не знают, что любое хорошее кино по аналогии с хорошим вином с возрастом только лучше», — утверждал шоумен.