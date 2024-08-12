Немоляева раскрыла, на что потратила гонорар за «Служебный роман»

Актриса Светлана Немоляева вспомнила, что совершила первую значимую покупку в жизни после того, как получила гонорар за съемки в «Служебном романе» Эльдара Рязанова. Ее слова передает PROZVEZD.
«Мы с супругом, народным артистом РСФСР Александром Лазаревым, добавили еще сбережений, и я приобрела каракуль у приятельницы, так как в магазинах ничего не было», — поделилась артистка.
По словам Немоляевой, шуба до сих пор живет в ее гардеробе по прошествии 47 лет.
Также артистка рассказала, что впервые побывала за границей в 25 лет. Тогда она поехала на гастроли с театром имени Владимира Маяковского, где служит до сих пор с 1959 года.
Ранее Немоляева призналась, что была неправильной матерью для сына. Актриса рассказала, какие ошибки в воспитании хотела бы исправить.