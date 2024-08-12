Том Круз исполнил опасный трюк на закрытии Олимпиады в Париже

По замыслу организаторов, Круз должен был органично связать Игры-2024 с Олимпиадой, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году. До этого он принял участие в съемках проморолика к соревнованиям 2028 года. По сюжету он путешествует со знаменем Олимпиады из Франции в США.