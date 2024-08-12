Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Том Круз исполнил опасный трюк на закрытии Олимпиады в Париже

Актер спустился по канату с верхней части «Стад де Франс» и забрал олимпийский флаг
Том Круз
Том КрузИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Том Круз выступил на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Об этом пишет РИА «Новости».

Звезда франшизы «Миссия невыполнима», известный своими экстремальными трюками, спустился по канату с верхней части «Стад де Франс» и забрал олимпийский флаг. После этого артист в образе агента Итана Ханта покинул стадион на мотоцикле и, согласно показанному следом ролику, передал флаг велогонщице Кейт Кортни, затем его понесли другие атлеты.

Том Круз на церемонии закрытия Олимпиады в Париже
Том Круз на церемонии закрытия Олимпиады в ПарижеИсточник: Legion-Media.ru

По замыслу организаторов, Круз должен был органично связать Игры-2024 с Олимпиадой, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году. До этого он принял участие в съемках проморолика к соревнованиям 2028 года. По сюжету он путешествует со знаменем Олимпиады из Франции в США.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил о закрытии XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.