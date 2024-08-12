Сестра Кристины Асмус вспомнила, как была каскадером актрисы

Также Карина Асмус поделилась, что часто ездит на отдых вместе с сестрой и детьми. У Кристины Асмус есть дочь Анастасия от юмориста Гарика Харламова, а у Карины — Сафия от первого брака с египтянином. Девочки родились с разницей в три месяца и общаются друг с другом с рождения.