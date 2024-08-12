Охлобыстин высказался об уехавших из России артистах

Актер Иван Охлобыстин заявил, что уехавшие из России артисты не имели права «уходить с боевого поста». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Что касается тех людей, кто нас оставили, я считаю, что это не очень прилично. Вот врач дает клятву Гиппократа, что будет спасать и лечить. А артисты и в общем культурная среда в тяжелые сложные времена должны развлекать, отвлекать, утешать», — сказал актер, добавив, что у деятелей культуры «почти пастырская миссия».
При этом Охлобыстин отметил, что решение о переезде в другую страну — это частный выбор каждого, и в случае, если дело не касается откровенного предательства, то говорить здесь не о чем.
«Мы не имеем права уходить с боевого поста, поскольку такая ситуация. Лучше бы это был такой светский пост, но вот так получилось, что боевой», — сказал актер.
По словам артиста, каждый раз, когда он выезжает на новые территории, его не оставляет ощущение, что он там по-настоящему нужен.
До этого Охлобыстин рассказал, как на него в 1989 году напали украинские бабушки с тризубами. По его словам, в 80-х на Украине оставались живы 20 тысяч ветеранов бандеровского движения.
В июне Евросоюз наложил санкции на российского певца Shaman, артистку Полину Гагарину и Охлобыстина. Их включили в 14-й по счету пакет антироссийских санкций, предусматривающий экономические и персональные ограничения.