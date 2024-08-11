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10 вопросов звезде. Отвечает Анастасия Талызина

Актриса стала героиней блиц-интервью Кино Mail и рассказала о своей новой героине, любимых сериалах и об их запойном просмотре

5 лет назад Кино Mail беседовал с тогда еще начинающей актрисой Анастасией Талызиной о том, каково ей покорять мир кино, являясь представительницей знаменитой фамилии. Сегодня 25-летняя Настя — уже состоявшаяся кинозвезда.

За ней было одинаково интересно наблюдать и в бодром триллере «Кентавр», и в сложной военной драме «Воздух», и в комедии «Патриот», и в ретро-мелодраме «Тонкие материи». А теперь Талызина играет одну из главных ролей у наследницы еще одной громкой фамилии — в сериале «Взрослые» режиссера Екатерины Тодоровской.

О том, чем интересна эта история о проблемах современных девушек, а также о любимых сериалах — и их запойном просмотре «под чипсики» актриса рассказывает в рамках нашей блиц-рубрики #10вопросовзвезде. Не пропустите!

Взрослые
2024/Россия
18+
драма
комедия