10 вопросов звезде. Отвечает Анастасия Талызина

5 лет назад Кино Mail беседовал с тогда еще начинающей актрисой Анастасией Талызиной о том, каково ей покорять мир кино, являясь представительницей знаменитой фамилии. Сегодня 25-летняя Настя — уже состоявшаяся кинозвезда.
За ней было одинаково интересно наблюдать и в бодром триллере «Кентавр», и в сложной военной драме «Воздух», и в комедии «Патриот», и в ретро-мелодраме «Тонкие материи». А теперь Талызина играет одну из главных ролей у наследницы еще одной громкой фамилии — в сериале «Взрослые» режиссера Екатерины Тодоровской.
О том, чем интересна эта история о проблемах современных девушек, а также о любимых сериалах — и их запойном просмотре «под чипсики» актриса рассказывает в рамках нашей блиц-рубрики #10вопросовзвезде. Не пропустите!