10 вопросов звезде. Отвечает Анастасия Талызина

За ней было одинаково интересно наблюдать и в бодром триллере «Кентавр», и в сложной военной драме «Воздух», и в комедии «Патриот», и в ретро-мелодраме «Тонкие материи». А теперь Талызина играет одну из главных ролей у наследницы еще одной громкой фамилии — в сериале «Взрослые» режиссера Екатерины Тодоровской.