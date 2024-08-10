Колумбус
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, когда Брэдли Купер и Джиджи Хадид сыграют свадьбу

Актер и модель запланировали свадьбу на 2025 год
Джиджи Хадид и Брэдли Купер
Джиджи Хадид и Брэдли КуперИсточник: Legion-Media.ru

Актер Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид запланировали свадьбу на 2025 год. Об этом сообщает She Finds.

Инсайдер издания заявил, что пара намерена «провести остаток жизни вместе».

«Никого не должно удивлять, что они обручатся и поженятся в течение следующего года», — заявил источник.

Он также добавил, что о свадьбе они разговаривали, когда еще только начали встречаться.

«Это даже не вопрос. Они обсуждали семью и брак на раннем этапе своих отношений», — заключил инсайдер издания.

В октябре прошлого года появились слухи о романе модели с Брэдли Купером. Тогда Джиджи Хадид впервые заметили на свидании с актером. Пара ужинала в Нью-Йорке.

После этого звезд засняли во время прогулки по городу. В начале января модель появилась на публике с матерью артиста после церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Семья общалась весь вечер, а после покинула мероприятие на разных автомобилях. В марте Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли за поцелуями в ресторане.