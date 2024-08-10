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Джорджа и Амаль Клуни засняли за поцелуем на свидании в Италии

Пару заметили во время романтической прогулки на озере Комо
Джордж и Амаль Клуни
Джордж и Амаль КлуниИсточник: Legion-Media.ru

Актеров Джорджа Клуни и Амаль Клуни засняли на отдыхе в Италии. Об этом сообщает Daily Mail.

Пару заметили во время романтической прогулки на озере Комо в Италии. Папарацци засняли их во время поцелуя на свидании в ресторане.

Амаль Клуни была одета в платье-комбинацию на тонких бретелях с открытыми плечами и спиной. Волосы она распустила и сделала укладку с локонами, а также вечерний макияж с акцентном на глазах.

В 2013 году Джордж Клуни познакомился со своей будущей женой Амаль. Спустя год они поженились. У супругов есть двое детей — шестилетние Элла и Александр. По словам Джорджа Клуни, до встречи с Амаль он считал себя закоренелым холостяком.

«Я не хотел жениться и детей, а потом в моей жизни появилась эта удивительная женщина, я безумно влюбился, и в ту же секунду, что я ее встретил, я знал, что все будет иначе», — рассказывал Клуни в одном из интервью.