Джорджа и Амаль Клуни засняли за поцелуем на свидании в Италии

Актеров Джорджа Клуни и Амаль Клуни засняли на отдыхе в Италии. Об этом сообщает Daily Mail.
Пару заметили во время романтической прогулки на озере Комо в Италии. Папарацци засняли их во время поцелуя на свидании в ресторане.
Амаль Клуни была одета в платье-комбинацию на тонких бретелях с открытыми плечами и спиной. Волосы она распустила и сделала укладку с локонами, а также вечерний макияж с акцентном на глазах.
В 2013 году Джордж Клуни познакомился со своей будущей женой Амаль. Спустя год они поженились. У супругов есть двое детей — шестилетние Элла и Александр. По словам Джорджа Клуни, до встречи с Амаль он считал себя закоренелым холостяком.
«Я не хотел жениться и детей, а потом в моей жизни появилась эта удивительная женщина, я безумно влюбился, и в ту же секунду, что я ее встретил, я знал, что все будет иначе», — рассказывал Клуни в одном из интервью.