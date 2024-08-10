Мишустин поздравил Стриженова с 95-летием

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил актера театра и кино, народного артиста СССР Олега Стриженова с 95-летним юбилеем, отметив его вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Телеграмма опубликована на сайте правительства.
«Вы внесли большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Яркие, запоминающиеся образы, созданные на театральной сцене и в кино, принесли вам заслуженную известность и любовь зрителей разных поколений. Знаковые фильмы с вашим участием вошли в золотой фонд национального кинематографа, отмечены высокими профессиональными наградами», — говорится в сообщении.
Мишустин пожелал артисту крепкого здоровья и всего самого хорошего.
Олег Стриженов — народный артист СССР (1988), он известен в качестве киноактера. Популярность принесли первые главные роли — Артур Бертон в драме «Овод» по роману Этель Лилиан Войнич (1955, режиссер Александр Файнциммер) и Хосе Фернандес в фильме «Мексиканец» по рассказу Джека Лондона (1955, Владимир Каплуновский).
Среди других известных киноработ: Вадим Говоруха-Отрок в драме «Сорок первый» по рассказу Бориса Лавренева (1956, Григорий Чухрай), Афанасий Никитин в фильме «Хождение за три моря» (1958, Василий Пронин и Ходжа Ахмад Аббас, СССР — Индия), Сергей Куклин и Роберт в комедии «Его звали Роберт» (1967, Илья Ольшвангер), Сергей Егоров в драме «Неподсуден» по рассказу Льва Ющенко «Командир» (1969, Владимир Краснопольский и Валерий Усков), князь Волконский в историко-романтическом фильме «Звезда пленительного счастья» (1975, Владимир Мотыль), Александр Гагарин в мелодраме «Вместо меня» (2000, Владимир и Ольга Басовы).
Последняя роль к настоящему времени — директор отеля в сериале «Пять звезд» (2004, Валерий Коновалов, Украина). В общей сложности Олег Стриженов снялся в более чем 30 фильмах.