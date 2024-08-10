Мишустин поздравил Стриженова с 95-летием

Среди других известных киноработ: Вадим Говоруха-Отрок в драме «Сорок первый» по рассказу Бориса Лавренева (1956, Григорий Чухрай), Афанасий Никитин в фильме «Хождение за три моря» (1958, Василий Пронин и Ходжа Ахмад Аббас, СССР — Индия), Сергей Куклин и Роберт в комедии «Его звали Роберт» (1967, Илья Ольшвангер), Сергей Егоров в драме «Неподсуден» по рассказу Льва Ющенко «Командир» (1969, Владимир Краснопольский и Валерий Усков), князь Волконский в историко-романтическом фильме «Звезда пленительного счастья» (1975, Владимир Мотыль), Александр Гагарин в мелодраме «Вместо меня» (2000, Владимир и Ольга Басовы).