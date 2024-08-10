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Гарик Харламов высказался о разводе с Кристиной Асмус

Юморист признался, что извлек много плюсов из развода с актрисой
Гарик Харламов и Кристина Асмус
Гарик Харламов и Кристина АсмусИсточник: Кино Mail

Гарик Харламов высказался о разводе с Кристиной Асмус в одном из последних интервью. Артист подчеркнул, что такой сложный период помог ему развиваться в творчестве. 

«Мы все люди. У нас у всех были и ссоры, и скандалы, и все на свете. Но в конечном итоге ты идешь дальше. Мне это дало огромное количество юмора. Много-много миниатюр, шуток между Пашкой Волей и мной, где я его стебу, что он подкаблучник, а он меня стебет про все мои разводы и про полдома», — сказал юморист в беседе с Надеждой Стрелец. 

Сейчас Харламов сосредоточен на своей семье. Он признается, что хочет завести еще детей. По его словам, они с женой, актрисой Екатериной Ковальчук, уже над этим работают.

О своей избраннице шоумен говорит с восхищением и нежностью. Однако, по словам резидента Comedy Club, коллеги смеются над ним потому, что ранее он зарекался больше не играть свадьбу

Напомним, в 2020 году Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус. После расставания актриса продолжала еще несколько лет жить под одной крышей с бывшим супругом.

Порой между ними возникали ссоры из-за раздела имущества. Однако ради дочки Анастасии они смогли найти общий язык. 