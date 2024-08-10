Гарик Харламов высказался о разводе с Кристиной Асмус

«Мы все люди. У нас у всех были и ссоры, и скандалы, и все на свете. Но в конечном итоге ты идешь дальше. Мне это дало огромное количество юмора. Много-много миниатюр, шуток между Пашкой Волей и мной, где я его стебу, что он подкаблучник, а он меня стебет про все мои разводы и про полдома», — сказал юморист в беседе с Надеждой Стрелец.