Риз Уизерспун показала редкие фото с повзрослевшим сыном

Голливудская актриса Риз Уизерспун опубликовала редкое фото с сыном Диконом. Снимком она поделилась в соцсетях.
Риз Уизерспун вместе с сыном провели пятничный вечер на берегу океана. Семья сидела за столом с панорамным видом. На фото Дикон обнимал мать.
«Летние ночи с моим мальчиком — лучшие», — написала актриса.
С 1999 по 2008 год Риз Уизерспун была замужем за актером Райаном Филиппом. У пары родилось двое детей: дочь Ава и сын Дикон. В 2011 году актриса вышла замуж за агента Джима Тота.
Спустя год Уизерспун родила сына Теннесси Джеймса. Весной 2023 года актриса и агент объявили о разводе. В апреле стало известно, что Amazon пригласил актрису для съемок в сериале «Блондинка в законе».
Сейчас самой актрисе 48 лет. В ее арсенале есть «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Переступить черту». Актриса известна также по фильмам: «Жестокие игры», «Плезантвиль», «Дикая», «Между небом и землей» и «Воды слонам!». Она также снималась в сериалах: «Большая маленькая ложь», «Утреннее шоу», «И повсюду тлеют пожары», «Друзья» и других.
Ранее Риз Уизерспун засняли на свидании с новым возлюбленным.