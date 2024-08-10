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Риз Уизерспун показала редкие фото с повзрослевшим сыном

Актриса вместе с сыном провели пятничный вечер на берегу океана
Риз Уизерспун с сыном Диконом
Риз Уизерспун с сыном Диконом

Голливудская актриса Риз Уизерспун опубликовала редкое фото с сыном Диконом. Снимком она поделилась в соцсетях.

Риз Уизерспун вместе с сыном провели пятничный вечер на берегу океана. Семья сидела за столом с панорамным видом. На фото Дикон обнимал мать.

«Летние ночи с моим мальчиком — лучшие», — написала актриса.

С 1999 по 2008 год Риз Уизерспун была замужем за актером Райаном Филиппом. У пары родилось двое детей: дочь Ава и сын Дикон. В 2011 году актриса вышла замуж за агента Джима Тота.

Спустя год Уизерспун родила сына Теннесси Джеймса. Весной 2023 года актриса и агент объявили о разводе. В апреле стало известно, что Amazon пригласил актрису для съемок в сериале «Блондинка в законе».

Сейчас самой актрисе 48 лет. В ее арсенале есть «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Переступить черту». Актриса известна также по фильмам: «Жестокие игры», «Плезантвиль», «Дикая», «Между небом и землей» и «Воды слонам!». Она также снималась в сериалах: «Большая маленькая ложь», «Утреннее шоу», «И повсюду тлеют пожары», «Друзья» и других.

Ранее Риз Уизерспун засняли на свидании с новым возлюбленным.