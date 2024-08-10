Режиссер Гаспар Ноэ назвал свои любимые российские фильмы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Кинорежиссер Гаспар Ноэ назвал своими любимыми российскими фильмами работы Андрея Тарковского, а также картину «Летят журавли» Михаила Калатозова (1957) и военную драму «Восхождение» Ларисы Шепитько (1976).
«Две недели назад я был в Буэнос-Айресе на ретроспективе российского кино. Смотрел очень много российских фильмов, советских фильмов. Был очень впечатлен их количеством и разнообразием. Среди фильмов, которые хотелось бы выделить как любимые, “Летят журавли”, “Восхождение”, [а также] это фильмы Андрея Тарковского», — поделился режиссер на спецпоказе своего фильма «Вихрь», который состоялся в московском кинотеатре «Синема парк Мосфильм» в пятницу вечером.
Ноэ добавил, что недавно посмотрел «Войну и мир» Сергея Бондарчука. Кроме того, французский кинематографист иногда смотрит что-то из рекомендаций, которые получает от россиян, встречающихся ему в Париже. Так, Ноэ рассказал, что посмотрел «Груз 200» Алексея Балабанова и собирается посмотреть фильм «Брат» — он есть у режиссера на DVD-диске.
Гаспар Ноэ — французский и аргентинский кинорежиссер и сценарист. Мировую известность получил в 2002 году после выхода фильма «Необратимость» с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем. Снял также картины «Вход в пустоту», «Любовь», «Экстаз». Почти все работы Ноэ были участниками Каннского кинофестиваля.