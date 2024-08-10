Режиссер Гаспар Ноэ назвал свои любимые российские фильмы

«Две недели назад я был в Буэнос-Айресе на ретроспективе российского кино. Смотрел очень много российских фильмов, советских фильмов. Был очень впечатлен их количеством и разнообразием. Среди фильмов, которые хотелось бы выделить как любимые, “Летят журавли”, “Восхождение”, [а также] это фильмы Андрея Тарковского», — поделился режиссер на спецпоказе своего фильма «Вихрь», который состоялся в московском кинотеатре «Синема парк Мосфильм» в пятницу вечером.