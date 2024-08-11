Зои Кравиц в платье с голой спиной пришла на премьеру с Ченнингом Татумом

Актеры Зои Кравиц и Ченнинг Татум вместе появились на публике. Они пришли на премьеру фильма «Подай знак». Об этом сообщает Daily Mail.
Актриса представила свой первый фильм, который стал ее дебютом в качестве режиссера. Для премьеры она предпочла черное платье с разрезами на боках и голой спиной от бренда Saint Laurent.
Образ дополнили остроносые туфли-лодочки из черной кожи, серьги-капли в форме морских звезд, а также кольцо с бриллиантом, подаренное на помолвку Татутом. На ковровой дорожке актер обнимал невесту и не скрывал чувств.
В 2009 году Ченнинг Татум женился на актрисе Дженне Дуан. Пара познакомилась на кастинге фильма «Шаг вперед». Весной 2013 года у знаменитостей родилась дочь. Татум и Дуан назвали девочку Эверли.
В 2018 году знаменитости расстались. Летом 2021-го появились слухи о романе Ченнинга Татума с актрисой Зои Кравиц. Тогда звезд несколько раз замечали вместе. В октябре 2023 года возникли сплетни о помолвке пары.