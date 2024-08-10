Евгений Стычкин рассказал о подарках от Роберта Де Ниро и Софии Копполы

В интервью РБК Life актер и режиссер Евгений Стычкин, чей сериал «Игры» об Олимпиаде-80 с 3 августа выходит в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск», рассказал, как его отец руководил командой переводчиков на Московском международном кинофестивале 1987 года и какими бонусами это обернулось лично для режиссера.
«У меня есть гантели Роберта Де Ниро. Я отжимаюсь и подтягиваюсь на его “крюках”», — сообщил Стычкин, добавив, что в юности слушал Ramones на кассетах, которые привезла София Коппола, когда приезжала в Москву со своим отцом.
Режиссер отметил, что с сериалом «Игры» связано много личных воспоминаний и ассоциаций.
«Там присутствует огромный клубок моих собственных переживаний или случайных отражений. <…> Например, Наташа Каневская придумала, что милиционер, которого блестяще играет мой друг и одновременно мой талисман Павел Майков (он снимается у меня в каждой картине), на задержание опасных преступников идет переодетым в модного прогрессивного москвича. В процессе получилось, что Паша, которого мы переодели в белый джинсовый костюм, стал как две капли воды похож на моего отца. Не было такой задумки, это произошло непреднамеренно», — отметил режиссер.
По словам Стычкина, в сериале «случился романтический танец с ушедшей эпохой, воспоминаниями, болью, страхами».
«Это не попытка сказать: “Посмотрите, как хорошо, как здорово было в Советском Союзе!” Нет. Был сложный мир со множеством противоречий. То, что он вызывает у меня сентиментальные чувства, не отрицаю: это же молодость моих родителей, бабушки и дедушки. Я испытываю теплые эмоции по поводу моей собственной жизни и близких мне людей», — объяснил режиссер.
В сериале «Игры», рассказывающем об организации и проведении летних Олимпийских игр в Москве 1980 года, снялись Юрий Стоянов, Григорий Верник, Мария Карпова, Игорь Костолевский, Павел Майков и другие артисты. Съемки проходили в Москве, Ленинградской области и Узбекистане.