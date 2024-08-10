Евгений Стычкин рассказал о подарках от Роберта Де Ниро и Софии Копполы

«Там присутствует огромный клубок моих собственных переживаний или случайных отражений. <…> Например, Наташа Каневская придумала, что милиционер, которого блестяще играет мой друг и одновременно мой талисман Павел Майков (он снимается у меня в каждой картине), на задержание опасных преступников идет переодетым в модного прогрессивного москвича. В процессе получилось, что Паша, которого мы переодели в белый джинсовый костюм, стал как две капли воды похож на моего отца. Не было такой задумки, это произошло непреднамеренно», — отметил режиссер.