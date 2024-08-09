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Смольянинова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Уехавший из России актер не предоставил своевременно сведений о себе в уполномоченный орган
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов

Черемушкинский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) на 48 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу суда.

«Суд назначил Смольянинову административное наказание в виде административного штрафа в размере 48 тыс. рублей», — рассказали в суде.

Отмечается, что актер не предоставил своевременно сведений о себе в уполномоченный орган.

13 января 2023 года Минюст РФ включил актера Смольянинова в реестр иноагентов. А в мае текущего года его имя было включено в список террористов и экстремистов.

25 января 2024 года в сети появилось видео, в котором Смольянинов заявил о готовности получить украинское гражданство. О своем желании стать гражданином Украины он сообщил во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Ранее сообщалось, что Смольянинов оставил в России долг в 164 тыс. рублей по кредитам и штрафам.

Напомним, в августе Владимир Машков назвал условие для возвращения уехавших из России артистов.