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15-летняя дочь Юлии Пересильд показала фигуру в бикини

Звезда «Слова пацана» позировала на яхте

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд снялась в купальнике во время отдыха в Греции. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Звезда, прославившаяся ролью школьницы Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», позировала на яхте, стоя на трапе. При этом 15-летняя артистка надела темно-зеленое бикини с металлической фурнитурой.

Также знаменитость примерила браслет и серьги французского ювелирного бренда Van Cleef & Arpels.

В мае Анна Пересильд снялась для модного бренда Say no more и продемонстрировала коллекцию выпускных нарядов.