Колумбус
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В сети восхитились внешностью 69-летнего Кевина Костнера

Актер опубликовал в соцсети фото с отдыха на яхте

В сети восхитились внешностью американского актера, режиссера и музыканта Кевина Костнера на фото с отдыха. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

69-летнего артиста запечатлели на яхте во время путешествия по Европе. Он предстал на полученных кадрах в наряде белого цвета, который состоял из рубашки с короткими рукавами и шортов выше колена. Также артист примерил синюю футболку и солнцезащитные очки.

Читатели издания высказались о снимках в комментариях. «Все еще выглядит отлично!», «Красивый мужчина», «Старость ему к лицу», «Привлекательный и в хорошей форме», «Надеюсь, в 70 лет я буду выглядеть так же круто», — написали пользователи.

Ранее в августе 46-летний британский актер Том Харди попал в объектив папарацци во время похода в спортзал и вызвал споры в сети.