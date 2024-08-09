В сети восхитились внешностью 69-летнего Кевина Костнера

69-летнего артиста запечатлели на яхте во время путешествия по Европе. Он предстал на полученных кадрах в наряде белого цвета, который состоял из рубашки с короткими рукавами и шортов выше колена. Также артист примерил синюю футболку и солнцезащитные очки.