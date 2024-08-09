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Сын Ширвиндта раскрыл отношение к идее «оживления» его отца в кино

Михаил Ширвиндт заявил, что не против создания дипфейка его отца
Александр Ширвиндт
Александр ШирвиндтИсточник: Legion-Media.ru

Сын Александра Ширвиндта, телеведущий Михаил Ширвиндт, заявил в беседе с изданием «Абзац», что не против воссоздания образа его отца в кино с помощью искусственного интеллекта.

«Если кто-то хочет использовать технологию дипфейк, он это и без разрешения может сделать втихую», — отметил Ширвиндт-младший.

Актера Александра Ширвиндта не стало в марте 2024 года. При этом телеведущий не уверен, что будет объективен к результату.

«В любом случае итоговый результат зависит от таланта художника. Здесь нет объективности. Режиссер может заверить, что все будет прекрасно, а выйдет наоборот. Что касается итогового результата, там грань неуловимая. Мне будет сложно оценить объективно», — рассказал телеведущий.

Напомним, в августе 2024 года в сети появились кадры с образом народного артиста СССР Юрия Никулина в фильме «Манюня. Приключения в Москве». В картине «оживили» актера цирка с помощью искусственного интеллекта.

Внук Юрия Никулина Юрий заявил, что его семья осталась довольна результатом дипфейка