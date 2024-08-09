Сын Ширвиндта раскрыл отношение к идее «оживления» его отца в кино

«В любом случае итоговый результат зависит от таланта художника. Здесь нет объективности. Режиссер может заверить, что все будет прекрасно, а выйдет наоборот. Что касается итогового результата, там грань неуловимая. Мне будет сложно оценить объективно», — рассказал телеведущий.