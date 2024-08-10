Сериал на выходные: детектив с необычным сыщиком и питерским вайбом

Десять лет назад доктор-травматолог Алексей Филиппов (Данила Якушев) попал в автокатастрофу. Его любимая жена погибла, а он сам практически перестал спать. Чтобы хоть на несколько минут уйти в забытье, он использует алкоголь. Но однажды понимает, что есть еще один способ выспаться.
Филин обнаруживает у себя необычную способность: он видит логику совершенного преступления. Все улики и детали он соединяет в общую картину и вычисляет виновного. И главное, завершив дело, он наконец-то может спокойно отключиться.
Пограничное состояние между сном и явью, в котором пребывает главный герой «Филина», органично вписывается в призрачный ночной Петербург. И для тех, кто соскучился по городу на Неве, детективно-медицинский сериал с узнаваемыми парками, улицами и парадными может стать отдушиной.
А в третьем сезоне, который уже вышел онлайн, сыщика-любителя с нарушением сна ждут не только новые детективные загадки, но и романтические приключения.