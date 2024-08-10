Сериал на выходные: детектив с необычным сыщиком и питерским вайбом

Десять лет назад доктор-травматолог Алексей Филиппов (Данила Якушев) попал в автокатастрофу. Его любимая жена погибла, а он сам практически перестал спать. Чтобы хоть на несколько минут уйти в забытье, он использует алкоголь. Но однажды понимает, что есть еще один способ выспаться.