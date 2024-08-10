Колумбус
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сериал на выходные: детектив с необычным сыщиком и питерским вайбом

Рассказываем о сериале «Филин», в котором врач с нарушением сна выводит на чистую воду преступников разных мастей

Десять лет назад доктор-травматолог Алексей Филиппов (Данила Якушев) попал в автокатастрофу. Его любимая жена погибла, а он сам практически перестал спать. Чтобы хоть на несколько минут уйти в забытье, он использует алкоголь. Но однажды понимает, что есть еще один способ выспаться.

Филин обнаруживает у себя необычную способность: он видит логику совершенного преступления. Все улики и детали он соединяет в общую картину и вычисляет виновного. И главное, завершив дело, он наконец-то может спокойно отключиться.

Пограничное состояние между сном и явью, в котором пребывает главный герой «Филина», органично вписывается в призрачный ночной Петербург. И для тех, кто соскучился по городу на Неве, детективно-медицинский сериал с узнаваемыми парками, улицами и парадными может стать отдушиной.

А в третьем сезоне, который уже вышел онлайн, сыщика-любителя с нарушением сна ждут не только новые детективные загадки, но и романтические приключения.

7.2
Филин
2021/Россия
16+
комедия
криминал
детектив