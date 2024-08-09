Дженнифер Лоуренс сняли на прогулке в «желейной обуви»

Папарацци запечатлели 33-летнюю звезду «Голодных игр» на одной из улиц города. Она предстала перед камерой в желтой рубашке с вышивкой и широких белых брюках. Также знаменитость взяла с собой плетеную сумку-шопер и надела солнцезащитные очки с коричневыми линзами.