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Дженнифер Лоуренс сняли на прогулке в «желейной обуви»

Актриса появилась на публике в популярной в 80-х обуви

Американскую актрису Дженнифер Лоуренс заметили прогуливающейся в Нью-Йорке в популярной в 1980-х годах обуви. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 33-летнюю звезду «Голодных игр» на одной из улиц города. Она предстала перед камерой в желтой рубашке с вышивкой и широких белых брюках. Также знаменитость взяла с собой плетеную сумку-шопер и надела солнцезащитные очки с коричневыми линзами.

Кроме того, артистка примерила прозрачные плетеные сандалии из мягкого пластика. Отмечается, что подобная модель была особенно востребованной в 80-е годы прошлого века и получила название jelly shoes (с английского — «желейная обувь» — прим. ред.).

В июле Дженнифер Лоуренс сняли в Нью-Йорке в прозрачном платье.