Энтони Хопкинс опубликовал милое фото с котятами

В 2019-м во время беседы с Брэдом Питтом для журнала W артист признался, что нашел смысл жизни в своем питомце. «На днях я ехал по Венеции и подумал: "Это все иллюзия, но это великолепие жизни…". И сейчас я осознаю это больше, чем когда-либо. Это в моем коте, это в моей собаке, это в тебе. Как может быть иначе? Я смотрю, как мой кот прыгает на искру из камина. Он не может написать книгу, он ничего не знает о философии или математике. Но как, черт возьми, он это делает? Это впечатляет», — сказал он.