Энтони Хопкинс опубликовал милое фото с котятами

Накануне Энтони Хопкинс отметил Международный день кошек, опубликовав в соцсети серию фотографий с котятами.
На одном из снимков он держит крошечного котенка со специфическим трехцветным окрасом «калико» на руках. Таким образом 86-летний актер решил поддержать благотворительную организацию Help Adopt Moroccan Animals, помогающую бездомным кошкам из Марракеша найти дом. Организация в свою очередь поблагодарила легендарного артиста за поддержку у себя в блоге.
У Энтони Хопкинсf много лет был свой кот. Он завел питомца по кличке Нибло в 2009 году во время съемок фильма «Обряд» в Будапеште. Как рассказывало местное издание Daily News Hungary, консьерж отеля принес бездомного котенка в надежде, что кто-нибудь из постояльцев его заберет. Хопкинс с супругой Стеллой Арройяве жили в той же гостинице. На следующий день они купили котенку все необходимое, включая еду и игрушки. Хозяина ему так и не нашли, и супруги забрали его с собой в Малибу.
В 2019-м во время беседы с Брэдом Питтом для журнала W артист признался, что нашел смысл жизни в своем питомце. «На днях я ехал по Венеции и подумал: "Это все иллюзия, но это великолепие жизни…". И сейчас я осознаю это больше, чем когда-либо. Это в моем коте, это в моей собаке, это в тебе. Как может быть иначе? Я смотрю, как мой кот прыгает на искру из камина. Он не может написать книгу, он ничего не знает о философии или математике. Но как, черт возьми, он это делает? Это впечатляет», — сказал он.
В сентябре 2022 года актер сообщил о смерти своего любимца. Он написал в соцсетях, что Нибло навсегда останется в его сердце.
В фильмографии 86-летнего Энтони Хопкинса более 140 проектов в кино и на телевидении. Наибольшую известность он получил после роли серийного убийцы-каннибала Ганнибала Лектера, которого сыграл в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон». За «Молчание ягнят» в 1992 году он получил премию американской киноакадемии «Оскар» за лучшую мужскую роль, а в 2021 году Хопкинсу снова присудили «Оскар» за главную роль в фильме «Отец». Также он был номинирован на американскую кинопремию за роли в проектах «На исходе дня», «Никсон», «Два папы» и «Амистад».