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Михалков снимает Калюжного в роли олимпийского чемпиона: первые кадры

Звезда «Вампиров средней полосы» снимается в спортивной драме «Первый на Олимпе»
Глеб Калюжный в фильме «Первый на Олимпе»
Глеб Калюжный в фильме «Первый на Олимпе»

Глеб Калюжный, запомнившийся зрителям по роли в сериале «Вампиры средней полосы», приступил к съемкам в фильме «Первый на Олимпе» режиссера Артема Михалкова. В картине актер сыграет Юрия Тюкалова, первого олимпийского чемпиона по академической гребле в СССР.

В основу сценария легла подлинная история юного блокадника. Он пришел в спорт после войны, когда у него, казалось, не было сил жить, не говоря уже об изнурительных тренировках. Но после встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович у Юры открывается второе дыхание.

Победы юному Юре даются нелегко, но благодаря любви, таланту и поддержке своей команды он не останавливается. Их главная цель — Олимпиада в Хельсинки.

Артем Михалков на съемках фильма «Первый на Олимпе»
Артем Михалков на съемках фильма «Первый на Олимпе»
Глеб Калюжный в фильме «Первый на Олимпе»
Глеб Калюжный в фильме «Первый на Олимпе»
Артем Быстров и Глеб Калюжный на съемках фильма «Первый на Олимпе»
Артем Быстров и Глеб Калюжный на съемках фильма «Первый на Олимпе»

Режиссер Артем Михалков обещает зрелищный и драматичный фильм. «Гребля вообще фантастически красивый вид спорта, и в таком объеме в России его точно еще никто не снимал. Но для меня прежде всего важен человек, его отношения, его вызов, все, что происходит в его душе на самых крутых поворотах судьбы».

В проекте, помимо Глеба Калюжного, также снимаются Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин и другие.

Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Сочи. 

Премьера фильма «Первый на Олимпе» состоится 9 октября 2025 года.

Владимир Ильин на съемках фильма «Первый на Олимпе»
Владимир Ильин на съемках фильма «Первый на Олимпе»
Артем Михалков с актерами фильма «Первый на Олимпе»
Артем Михалков с актерами фильма «Первый на Олимпе»