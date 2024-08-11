Михалков снимает Калюжного в роли олимпийского чемпиона: первые кадры

Режиссер Артем Михалков обещает зрелищный и драматичный фильм. «Гребля вообще фантастически красивый вид спорта, и в таком объеме в России его точно еще никто не снимал. Но для меня прежде всего важен человек, его отношения, его вызов, все, что происходит в его душе на самых крутых поворотах судьбы».