Михалков снимает Калюжного в роли олимпийского чемпиона: первые кадры

Глеб Калюжный, запомнившийся зрителям по роли в сериале «Вампиры средней полосы», приступил к съемкам в фильме «Первый на Олимпе» режиссера Артема Михалкова. В картине актер сыграет Юрия Тюкалова, первого олимпийского чемпиона по академической гребле в СССР.
В основу сценария легла подлинная история юного блокадника. Он пришел в спорт после войны, когда у него, казалось, не было сил жить, не говоря уже об изнурительных тренировках. Но после встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович у Юры открывается второе дыхание.
Победы юному Юре даются нелегко, но благодаря любви, таланту и поддержке своей команды он не останавливается. Их главная цель — Олимпиада в Хельсинки.
Режиссер Артем Михалков обещает зрелищный и драматичный фильм. «Гребля вообще фантастически красивый вид спорта, и в таком объеме в России его точно еще никто не снимал. Но для меня прежде всего важен человек, его отношения, его вызов, все, что происходит в его душе на самых крутых поворотах судьбы».
В проекте, помимо Глеба Калюжного, также снимаются Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин и другие.
Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Сочи.
Премьера фильма «Первый на Олимпе» состоится 9 октября 2025 года.