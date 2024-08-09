Звезда «Реальных пацанов» высказался о романе с Агатой Муцениеце

Владимир Селиванов, которого многие знают по роли Вована в сериале «Реальные пацаны», вспомнил о романе с Агатой Муцениеце, который ему приписывали несколько лет назад. Осенью 2022 года актеры снимались в клипе Селиванова на песню «Субботним вечером».
По сюжету музыкального ролика, они играли возлюбленных, которые поссорились, но во время похода на природу помирились. В конце клипа Селиванов и Муцениеце поцеловались, чем породили слухи о романе.
«У нас был поцелуй. Это было нечто большее, чем просто общение», — рассказал артист в шоу «Злые языки».
Он добавил, что в то время они воспользовались повышенным вниманием к их персонам и решили всем подыграть. «Это был пиар-ход для трека и клипа, который мы снимали», — признался Селиванов.
В то время он был женат и воспитывал с супругой дочь Еву. Оказывается, жена не знала о таком пиар-ходе мужа. «Я тогда был женат на бывшей жене, и она высказала мне, что я не поставил ее в известность. Но у нас уже были отношения настолько далекие и холодные, что никого сильно это не задело», — разоткровенничался певец.
Ведущая шоу Виктория Боня поинтересовалась у него: каково было целоваться со звездой франшизы «Честный развод». Актер признался, что коллега его заинтересовала. «Как девушка Агата мне нравится, симпатичная», — отметил Селиванов.
Кроме того, он добавил, что Муцениеце — «очень хайповый человек». А ведущие вспомнили также недавний роман актрисы с телеведущим Иваном Чуйковым.
Ранее Агата Муцениеце составила рейтинг актеров, с которыми ей приходилось целоваться в кадре. На первом месте в этом списке оказался Владимир Селиванов.