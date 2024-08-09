Звезда «Реальных пацанов» высказался о романе с Агатой Муцениеце

В то время он был женат и воспитывал с супругой дочь Еву. Оказывается, жена не знала о таком пиар-ходе мужа. «Я тогда был женат на бывшей жене, и она высказала мне, что я не поставил ее в известность. Но у нас уже были отношения настолько далекие и холодные, что никого сильно это не задело», — разоткровенничался певец.