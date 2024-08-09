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Фильм на вечер: трогательное роуд-муви об отцовстве с Робертом Де Ниро

Нашу рубрику продолжает «Папа» – доброе кино о взрослении и семейных драмах с россыпью голливудских звезд

Неудачливый комик Макс живет у своего отца в Нью-Джерси и пытается зарабатывать на жизнь стендапом. У него есть 11-летний сын Эзра, который большую часть времени проводит со своей матерью Дженной. Родители Эзры развелись, но поддерживают отношения ради ребенка. Эзра — чудесный мальчик, но требует особого ухода: врачи диагностировали ему аутизм.

В результате одного инцидента Максу на время запрещают видеться с сыном. Уверенный в том, что ребенка окружает токсичная атмосфера, упрямый отец похищает Эзру и везет с собой в Лос-Анджелес, где собирается выступить на известном телешоу.

«Папа» — душевное драмеди о путешествии отца и сына через всю страну, которое дарит двум героям возможность лучше узнать себя и друг друга. Это доброе, трогательное, по-хорошему сентиментальное кино о взаимопонимании и взрослении, а Бобби Каннавале исполнил здесь одну из своих лучших ролей.

Отличные актерские работы виднеются и на втором, и на третьем плане — Роберт Де Ниро как всегда прекрасен и точен в роли не слишком чуткого отца Макса, Роуз Бирн убедительна в образе любящей матери. Звездный каст дополняют великолепная Вупи Голдберг, Вера Фармига, а также Джимми Киммел и звезда «Офиса» Рэйн Уилсон.

Папа
2023/США
16+
драма
комедия