Фильм на вечер: трогательное роуд-муви об отцовстве с Робертом Де Ниро

Неудачливый комик Макс живет у своего отца в Нью-Джерси и пытается зарабатывать на жизнь стендапом. У него есть 11-летний сын Эзра, который большую часть времени проводит со своей матерью Дженной. Родители Эзры развелись, но поддерживают отношения ради ребенка. Эзра — чудесный мальчик, но требует особого ухода: врачи диагностировали ему аутизм.