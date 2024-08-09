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Равшана Куркова показала подросших детей от разных браков

Актриса поделилась в соцсети снимками из детского театра
Дети Равшаны Курковой Гаспар и Самира (фото: соцсети)
Дети Равшаны Курковой Гаспар и Самира (фото: соцсети)

Актриса Равшана Куркова опубликовала редкое фото подросших детей от разных браков. Снимками она поделилась в соцсети.

Равшана Куркова показала четырехлетнего Гаспара и годовалую Самиру в интерьере театра.

«"Там, где хорошо спать" — чудесный детский спектакль в театре "Кот Вильям", дети довольны! Рекомендуем малышам», — написала Куркова.

У Равшаны Курковой сын от бизнесмена Сергея Амаряна, с которым она рассталась. Несмотря на разрыв, бывшие влюбленные сохранили хорошие отношения. Актриса отмечала, что не препятствует встречам Гаспара с его отцом.

Прошлой весной Равшана Куркова сообщила о рождении второго ребенка. У нее появилась дочь Самира. Актриса тщательно скрывала свое положение и только после признания поделилась в личном блоге кадрами, снятыми во время беременности.

Недавно Равшана Куркова рассказала о воспитании детей. Актриса призналась, что сын пока не понимает, почему сестре уделяют больше внимания, поэтому отбирает у нее игрушки и хулиганит.