Равшана Куркова показала подросших детей от разных браков

Актриса Равшана Куркова опубликовала редкое фото подросших детей от разных браков. Снимками она поделилась в соцсети.
Равшана Куркова показала четырехлетнего Гаспара и годовалую Самиру в интерьере театра.
«"Там, где хорошо спать" — чудесный детский спектакль в театре "Кот Вильям", дети довольны! Рекомендуем малышам», — написала Куркова.
У Равшаны Курковой сын от бизнесмена Сергея Амаряна, с которым она рассталась. Несмотря на разрыв, бывшие влюбленные сохранили хорошие отношения. Актриса отмечала, что не препятствует встречам Гаспара с его отцом.
Прошлой весной Равшана Куркова сообщила о рождении второго ребенка. У нее появилась дочь Самира. Актриса тщательно скрывала свое положение и только после признания поделилась в личном блоге кадрами, снятыми во время беременности.
Недавно Равшана Куркова рассказала о воспитании детей. Актриса призналась, что сын пока не понимает, почему сестре уделяют больше внимания, поэтому отбирает у нее игрушки и хулиганит.