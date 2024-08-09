Колумбус
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Раненный в США сын Джигарханяна рассказал о своем самочувствии

Степан Джигарханян заверил, что «не собирается умирать»
Степан Джигарханян
Степан ДжигарханянИсточник: Legion-Media.ru

Сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан, получивший ранение в результате обстрела в США, рассказал о своем самочувствии. Его слова приводит Prozvezd.

Степан сообщил, что находится дома и чувствует себя нормально. «Повезло, что пуля прошла по касательной, поэтому тяжкого вреда не причинила», — пояснил он.

Сын артиста отметил, что получил сотни сообщений от знакомых после случившегося. Он заверил всех, что «не собирается умирать».

Ранее Джигарханян-младший сообщил, что проходит реабилитацию в домашних условиях, поскольку американские врачи отказались лечить его бесплатно. Он отметил, что ночь в госпитале стоила 36 тысяч долларов.

Степан Джигарханян случайно стал свидетелем конфликта местных преступных банд в Лас-Вегасе. В него выстрелили из едущего автомобиля. Одна из пуль пролетела мимо, вторая задела его голову по касательной.