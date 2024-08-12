Следовать за мечтой всегда непросто, особенно если из двух сестер только у одной получается добиться успеха, а вторая вынуждена надеяться на другой шанс. Главным героиням предстоит сделать тяжелый выбор между семейным делом и личными желаниями. Чем закончился сериал «Неродная дочь», рассказываем в нашем материале.
Основная информация о сериале
8-серийная мелодрама была выпущена весной 2024 года телеканалом «Dомашний» и входит в мини-линейку сериалов под названием «Сквозь слезы к счастью». История приковала внимание многих зрительниц, показав разных персонажей, за жизнью которых невозможно наблюдать без эмоций.
Ниже несколько фактов о телесериале.
Жанр: драма, мелодрама
Количество сезонов: 1
Количество серий: 8
Режиссер: Александр Сукачев
Актеры: Марина Митрофанова, Алина Воскресенская, Владимир Курцеба, Илья Денискин, Юлия Майборода, Игорь Скрипко, Елена Литвинова, Василий Зотов
Дата премьеры: 18 марта 2024 года
Страна производства: Россия
Краткий сюжет сериала
Лилия и Роза Красковы — сестры, стремящиеся построить успешную карьеру в индустрии моды. После обучения в Москве они возвращаются в родной Дивноборск. Лиля теперь дипломированный дизайнер с большими перспективами, а Роза — модель с неоправдавшимися надеждами, которая потерпела неудачу на финальном показе. Оказавшись дома, она просит у отца денег, чтобы заново отправиться на обучение в столицу.
Достижения Лилии игнорируются родителями, ведь она — их приемная дочь. Ее мечта об открытии собственного магазина одежды отодвигается на второй план, когда девушке приходится взять на себя ответственность за долги и кредиты в цветочном магазине папы. Лилия вынуждена бороться против заместительницы мэра, идти наперекор Розе и матери, которые готовы продать магазин. Старшая дочь не может так легко отказаться от наследия человека, которого считает отцом, но и грезы о создании своего бизнеса Лиля не хочет отпускать.
Описание последней серии: итоги 1-го сезона
Дела у Лилии обстоят не самым лучшим образом. Сестра в больнице после аварии, ради ее операции старшая вынуждена продать не так давно открытое ателье. Возлюбленный девушки, известный дизайнер Роман Соболевский, находится в тюрьме из-за махинаций с подпольным цехом по производству одежды. На самом деле за них ответственна Римма Маркова, заместительница мэра со связями и несостоявшаяся пассия Романа, которого она решила подставить. Вместе с близкой подругой Наташей Лиля прощается с ателье, снимает вывеску и символично расстается с мечтой создавать красивую одежду для жителей родного города.
Тем временем в больнице Роза узнает, что из-за операции Леня, питающий к младшей Красковой сильные чувства, продал машину, а старшая сестра была вынуждена отказаться от ателье. Роза переживает и задумывается над тем, как можно отблагодарить близких. Она просит Леню, работающего в МВД, помочь вытащить Романа из тюрьмы.
Леонид решает разобраться, что происходит, и начинает собственное расследование, в результате которого узнает, что Римма Маркова была в сговоре с Быковым — сотрудником Следственного комитета, который помогал ей проворачивать дела, связанные с подпольным цехом и нелегальным трудоустройством швей. Быков не выдает Римму, опасаясь ее влиятельных связей. Рому освобождают при условии отказа от прав на его бренд одежды и немедленного отъезда из города. Дизайнер подписывает документы и направляется к Лиле, уговаривая любимую девушку быстрее уезжать от всего, что происходит. Но та отказывается от этого предложения, говоря, что уже отдала Римме все, что имела, и ей больше нечего терять.
Чтобы поймать Маркову на лжи, Роман и Леонид придумывают хитрый план. Первый назначает Римме встречу, незаметно прикрепляя на свою одежду микрофон с мини-камерой. Во время разговора женщина признается, что уже долгое время испытывает чувства к дизайнеру, но упоминает о той, кто мешает им быть вместе, имея в виду Лилию. Роман заявляет, что даже такой влиятельной персоне, как Маркова, не следует так поступать с деловыми партнерами. Римма отвечает мужчине, что они не партнеры, и напоминает о подпольном цехе, который обманом «повесила» на него. Рома после этих слов просит девушку улыбнуться, ведь ее снимает скрытая камера. Маркова пытается скрыться, но ее задерживают сотрудники полиции во главе с Леней. Женщина уверена, что ее связи помогут избежать наказания, но представители власти отказываются вести с ней диалог и готовятся судить Римму по всей строгости закона.
Первый сезон завершается сценой, в которой Роза, вышедшая из больницы, гуляет с Леней по городу. Они проходят мимо отцовского цветочного магазина — тот закрыт и опечатан после разгрома бандитами. Леня обещает любимой, что скоро они смогут вернуть магазин. Год спустя она возвращается в магазин вместе с их общим сыном Ленчиком. Теперь младшая дочь Красковых — новая владелица магазина, а Лиля и Роман открывают новое ателье, чтобы воплотить в реальность давнюю мечту.
Как сложилась судьба героев
Вспомним главных действующих лиц сериала и то, как сложилась их жизнь.
Лилия Краскова
Старшая (приемная) дочь, после обучения вместе с сестрой в столице вернулась домой с дипломом квалифицированного модельера, мечтая открыть ателье под названием «Простые вещи». Родители по-своему любили дочь, но никогда не уделяли должного внимания ее успехам и достижениям, ставя в приоритет заботу о младшей. Однако Лиля все равно искренне ценила родителей и сестру, заботилась о них и после смерти отца не хотела расставаться с его детищем — цветочным магазином. Открытие своего дела девушке пришлось отложить, чтобы разобраться с долгами отца.
В какой-то момент Лиля потеряла почти все: семейный магазин разгромили бандиты, только что открытое ателье пришлось продать, сестра оказалась в больнице, возлюбленного посадили в тюрьму. Но в конце истории мы видим Лилию амбициозным и талантливым стилистом: она наконец-то начала заниматься личным бизнесом, не сдавшись на пути к мечте.
Роза Краскова
Младшая дочь, всегда получавшая от семьи много любви и поддержки. В московской школе моделей девушка проваливается на финальном показе. Она просит у отца денег, чтобы вернуться в столицу и начать все заново, а заодно воссоединиться со своим парнем Славиком. Тот подстрекает ее уговорить старшую сестру продать цветочный магазин отца, чтобы поскорее получить деньги.
В какой-то момент Роза начинает испытывать чувства к Лене, их общему знакомому, но поступает жестоко по отношению к нему, сбегая с их с Леонидом свадьбы прямо из ЗАГСа вместе со Славиком. Но парень не справляется с управлением мопеда, они попадают в аварию. Славик скрывается вместе с деньгами, которые Роза забрала из дома, а сама она получает серьезные травмы ног. Девушке нужна операция, чтобы не остаться инвалидом до конца жизни.
В больнице младшая дочь многое переосмыслила, поняла, что была не права, не ценила сестру и Леню, который искренне любил ее. Она просит Леонида помочь вытащить возлюбленного Лили Романа из тюрьмы. После операции и выхода из больницы Роза через какое-то время создает семью с Леней, становится матерью и новой хозяйкой их семейного цветочного магазина.
Роман Соболевский
Известный дизайнер, работами которого вдохновлялась Лилия. Изначально он и Римма Маркова были бизнес-партнерами, мужчина приезжает в родной город сестер, чтобы помочь с подготовкой Галереи моды, которую Римма захотела устроить в цветочном магазине Красковых. Роман находит рабочие эскизы Лилии с одеждой и осознает, насколько она талантлива. Он советует девушке не отступать и следовать за мечтой, параллельно понимая, что медленно влюбляется в нее и игнорирует чувства Риммы.
Из-за мести и махинаций Марковой Соболевский оказывается в тюрьме, его обвиняют в организации подпольного цеха по шитью одежды. Мужчину вытаскивает из тюрьмы Леня, вместе с которым они проворачивают план по разоблачению и поимке Риммы. Рома остается вместе с Лилией, в родном городе девушки они наконец-то исполняют мечту и открывают ателье.
Леня
Двоюродный брат Наташи, близкой подруги Лилии. Изначально Леня проникся чувствами именно к старшей сестре, дело даже дошло до свадьбы, однако позже молодые люди поняли, что не испытывают истинных романтических чувств друг к другу, и решили не связывать себя узами брака.
Леня сближается с Розой, пока та тоскует по своему московскому ухажеру. От обиды девушка даже просит Леонида сыграть с ней свадьбу, тот не может ей отказать. Хоть она и поступила с ним очень жестоко, попытавшись сбежать со Славиком прямо с церемонии бракосочетания, Леня все равно не отвернулся от девушки и продолжал о ней заботиться, когда та попала в больницу. Он продает машину, чтобы деньги частично покрыли стоимость операции Розы.
Будучи сотрудником МВД, Леонид помогает вызволить из тюрьмы Романа и поймать с поличным Римму Маркову. После выхода Розы из больницы Леня создает с ней семью.
Римма Маркова
Заместительница мэра с большим количеством влиятельных знакомых и связями. Представляется Лиле старой знакомой ее приемного отца, когда приезжает в Дивноборск, пытается заполучить цветочный магазин, чтобы использовать в корыстных целях. Работала вместе с Романом Соболевским, который не ответил взаимностью на чувства женщины. Позже она подставила его, свалив на дизайнера всю нелегальную деятельность, которую на самом деле организовывала самостоятельно.
Главная антагонистка сериала, была поймана благодаря слаженной работе Лени и Ромы, которые поймали женщину на откровенной лжи. В конце истории была арестована сотрудниками полиции, получила справедливое наказание за свои злодеяния.
Будет ли продолжение сериала «Неродная дочь»
В настоящий момент нет официальных данных о том, что идет производство следующего сезона, хотя у сериала есть перспективы. Зрителям можно показать следующую главу в истории главных героев, то, как они наконец-то воплотили в реальность свои мечты и стали жить так, как всегда хотели. Заявлений от режиссера или сценаристов о закрытии сериала также не было, поэтому мы еще можем встретиться с этими персонажами в будущем.
Автор: Олеся Рябова