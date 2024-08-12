Чтобы поймать Маркову на лжи, Роман и Леонид придумывают хитрый план. Первый назначает Римме встречу, незаметно прикрепляя на свою одежду микрофон с мини-камерой. Во время разговора женщина признается, что уже долгое время испытывает чувства к дизайнеру, но упоминает о той, кто мешает им быть вместе, имея в виду Лилию. Роман заявляет, что даже такой влиятельной персоне, как Маркова, не следует так поступать с деловыми партнерами. Римма отвечает мужчине, что они не партнеры, и напоминает о подпольном цехе, который обманом «повесила» на него. Рома после этих слов просит девушку улыбнуться, ведь ее снимает скрытая камера. Маркова пытается скрыться, но ее задерживают сотрудники полиции во главе с Леней. Женщина уверена, что ее связи помогут избежать наказания, но представители власти отказываются вести с ней диалог и готовятся судить Римму по всей строгости закона.