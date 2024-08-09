Трейлер дня: Кяро и Серебряков стали отцами звезды «Слова пацана»

Герой сериала — мальчик Юг Кипень. Его мама умерла, а отца он не помнит. Воспитывала Юга с раннего детства заботливая бабушка (Надежда Маркина). На свой четырнадцатый день рождения Юг обнаружил в шкафу конверт с деньгами, которые присылал его отец. Осознав, что тот знает и помнит про него, подросток решил отправиться в большое путешествие и найти своего папу.