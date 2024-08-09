Трейлер дня: Кяро и Серебряков стали отцами звезды «Слова пацана»

Вышел трейлер приключенческого роуд-муви «Юг» про подростка, проехавшего 9000 км в поисках отца, которого никогда не видел. Главную роль исполнил Ярослав Могильников, сыгравший Ералаша в «Слове пацана». В роли потенциальных пап — Кирилл Кяро, Алексей Серебряков, Александр Яценко, Николай Шрайбер.
Герой сериала — мальчик Юг Кипень. Его мама умерла, а отца он не помнит. Воспитывала Юга с раннего детства заботливая бабушка (Надежда Маркина). На свой четырнадцатый день рождения Юг обнаружил в шкафу конверт с деньгами, которые присылал его отец. Осознав, что тот знает и помнит про него, подросток решил отправиться в большое путешествие и найти своего папу.
Юг встретит сразу нескольких возможных отцов, увидит самые красивые места России, познакомится с разными людьми и проработает свои страхи.
Режиссером восьмисерийного драмеди выступил Иван Соснин, снявший фильм «Далекие близкие». В других ролях заняты Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Дарья Екамасова, Максим Стоянов, Полина Цыганова и другие.
Премьера сериала «Юг» состоится 22 августа в онлайн-кинотеатре Okko.