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Трейлер дня: Кяро и Серебряков стали отцами звезды «Слова пацана»

В сериале «Юг» герой Ярослава Могильникова ищет своего папу по всей России

Вышел трейлер приключенческого роуд-муви «Юг» про подростка, проехавшего 9000 км в поисках отца, которого никогда не видел. Главную роль исполнил Ярослав Могильников, сыгравший Ералаша в «Слове пацана». В роли потенциальных пап — Кирилл Кяро, Алексей Серебряков, Александр Яценко, Николай Шрайбер.

Герой сериала — мальчик Юг Кипень. Его мама умерла, а отца он не помнит. Воспитывала Юга с раннего детства заботливая бабушка (Надежда Маркина). На свой четырнадцатый день рождения Юг обнаружил в шкафу конверт с деньгами, которые присылал его отец. Осознав, что тот знает и помнит про него, подросток решил отправиться в большое путешествие и найти своего папу.

Юг встретит сразу нескольких возможных отцов, увидит самые красивые места России, познакомится с разными людьми и проработает свои страхи.

Режиссером восьмисерийного драмеди выступил Иван Соснин, снявший фильм «Далекие близкие». В других ролях заняты Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Дарья Екамасова, Максим Стоянов, Полина Цыганова и другие.

Премьера сериала «Юг» состоится 22 августа в онлайн-кинотеатре Okko.