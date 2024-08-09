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Французский режиссер посетил места Тарковского в Переделкино

Гаспар Ноэ оказался фанатом творчества советского кинематографиста
Гаспар Ноэ
Гаспар НоэИсточник: Алексей Молчановский

Гаспар Ноэ посетил городок писателей в Переделкино. О том, что режиссер захотел побывать в местах, где жил Андрей Тарковский, сообщило в своем Telegram-канале творческое объединение Arthouse, которое пригласило его в Россию.

Французский режиссер аргентинского происхождения оказался фанатом творчества Тарковского. Он был счастлив побывать там, где снимались сцены фильма «Зеркало».

«Дом, где снималась сцена, как осенью 1943 года советский режиссер с сестрой Мариной встретил отца, Гаспар Ноэ обошел в полном одиночестве — это была встреча с вихрем культурной памяти», — рассказали в объединении.

Ранее стало известно, что Гаспар Ноэ посетил в столице России закрытый творческий вечер журнала «Москвичка».