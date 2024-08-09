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Николаса Кейджа хотели пригласить в «Дэдпула и Росомаху»

Актер мог появиться в фильме в роли Призрачного гонщика
Николас Кейдж
Николас КейджИсточник: Legion-Media.ru

Актер Николас Кейдж мог появиться в роли супергероя в главном хите этого года — фильме «Дэдпул и Росомаха». Об этом изданию Variety сообщил Райан Рейнольдс.

По словам исполнителя главной роли в новом фильме Marvel, создатели картины обсуждали с Кейджем его возможное появление в роли Призрачного гонщика, которого актер ранее играл в одноименной экранизации. Однако дальше обсуждения дело так и не зашло.

«Я совершенно точно знаю, что они обсуждали детали проекта. Да, но… увы», — заявил Рейнольдс.

Ранее стало известно, что «Дэдпул и Росомаха» заработал в прокате больше, чем фильм «Страсти Христовы», став самой кассовой картиной с рейтингом 18+. Картина поставила также несколько других рекордов.

Также сообщалось, что фильм «Дэдпул и Росомаха» в России продвигают через наружную рекламу.